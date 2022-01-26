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Сегодня, 17:55

Садио Мане выписан из больницы

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала выписан из больницы
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане покинул больницу, сообщает ESPN.

29-летний футболист выписан из больницы, куда попал после столкновения головами с вратарем сборной Кабо-Верде. Мане получил удар лбом в висок. На 70-й минуте он был заменен, так как не смог продолжить игру.

Напомним, сборная Сенегала вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, одержав победу над Кабо-Верде со счетом 2:0.

Садио Мане
Сборная Кабо-Верде по футболу
Сборная Сенегала по футболу
ФК Ливерпуль
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