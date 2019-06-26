Садио Мане: "Готов обменять победу в Лиге чемпионов на победу в Кубке Африки"

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане признался, что мечтает о победе в Кубке Африки. По его словам, он готов обменять успех с национальной командой на победу в Лиге чемпионов.

– Выиграть Кубок Африки для своей страны, которая никогда не выигрывала этот турнир, это было бы великолепно, – цитирует R-Espe Мане. – Я даже готов обменять победу в Лиге чемпионов на победу в Кубке Африки. Это моя безумная мечта.

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