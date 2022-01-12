Футбол
Другие
Кубок Африки
Новости
Все материалы Календарь / результаты Таблицы Статьи Фото
Видео
Главная
Футбол
Кубок Африки

Сегодня, 20:32

Организаторы Кубка Африки не смогли найти правильный гимн Мавритании, игроки спели его сами

Евгений Петров
Корреспондент
Игроки сборной Мавритании.
Фото Twitter

Курьезная ситуация произошла перед матчем Кубка африканских наций Мавритания — Гамбия.

Перед матчем вместо гимна Мавритании организаторы включили другую мелодию. Было предпринято несколько попыток включить нужный гимн, но всякий раз ситуация повторялась. В итоге футболисты спели гимн страны сами, без музыкального сопровождения.

По ходу матча Гамбия ведет 1:0. Напомним, что это уже не первый скандал на Кубке африканских наций. Во время матча Тунис — Мали (0:1) замбийский арбитр Джанни Сиказве дважды дал финальный свисток до истечения 90 минут. После второго свистка в итоге спустя примерно 20 минут было решено доиграть матч, но тунисцы отказались это делать.

Кубок Африки. Группа F
12 янв, 19:00. Limbe (Лимбе)
Мавритания
Гамбия

Сборная Гамбии по футболу
1
3
Читайте также
Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скандал на Кубке Африки: судья дважды досрочно дал финальный свисток, Тунис отказался вернуться на поле
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости