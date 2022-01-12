Организаторы Кубка Африки не смогли найти правильный гимн Мавритании, игроки спели его сами

Курьезная ситуация произошла перед матчем Кубка африканских наций Мавритания — Гамбия.

Перед матчем вместо гимна Мавритании организаторы включили другую мелодию. Было предпринято несколько попыток включить нужный гимн, но всякий раз ситуация повторялась. В итоге футболисты спели гимн страны сами, без музыкального сопровождения.

CAF is hot today.



Wrong national anthem played for Mauritania ahead of Gambia game. #AFCON2021 pic.twitter.com/pSIs8bVbh2 — Charles Sarpong Amponsah (@kwadwosarpongg) January 12, 2022

По ходу матча Гамбия ведет 1:0. Напомним, что это уже не первый скандал на Кубке африканских наций. Во время матча Тунис — Мали (0:1) замбийский арбитр Джанни Сиказве дважды дал финальный свисток до истечения 90 минут. После второго свистка в итоге спустя примерно 20 минут было решено доиграть матч, но тунисцы отказались это делать.