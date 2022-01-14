Обамеянг пропустил матч Габона с Ганой из-за проблем с сердцем

Федерация футбола Габона рассказала, почему Пьер-Эмерик Обамеянг, Марио Лемина и Аксель Мейе не принимают участия в матче Кубка Африки с Ганой.

Футболисты не играют по решению Конфедерации африканского футбола, так как обследование игроков, которые недавно выздоровели после коронавируса, выявило у них проблемы с сердцем.

Форвард «Арсенала» незадолго до этого был замечен на вечеринке в Дубае. На ней присутствовал и другой футболист сборной Габона, Марио Лемина.