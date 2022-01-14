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Сегодня, 23:11

Обамеянг пропустил матч Габона с Ганой из-за проблем с сердцем

Иван Шитик
Корреспондент

Федерация футбола Габона рассказала, почему Пьер-Эмерик Обамеянг, Марио Лемина и Аксель Мейе не принимают участия в матче Кубка Африки с Ганой.

Футболисты не играют по решению Конфедерации африканского футбола, так как обследование игроков, которые недавно выздоровели после коронавируса, выявило у них проблемы с сердцем.

Форвард «Арсенала» незадолго до этого был замечен на вечеринке в Дубае. На ней присутствовал и другой футболист сборной Габона, Марио Лемина.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

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1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Пьер-Эмерик Обамеянг
Сборная Габона по футболу
Сборная Ганы по футболу
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