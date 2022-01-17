Обамеянг покинул расположение сборной Габона и вернулся в «Арсенал» из-за проблем с сердцем

Нападающий Пьер-Эмери Обамеянг покинул расположение сборной Габона, которая выступает на Кубке Африки. В ближайшее время он вернется в «Арсенал», сообщает Sky Sports.

Федерация футбола Габона подтвердила, что игроку разрешили вернуться в клуб. У 32-летнего футболиста выявлены проблемы с сердцем после перенесенного коронавируса.

Обамеянг сдал положительный тест на ковид 6 января. В Англии игрок сможет пройти дополнительные обследования.