Сборная Нигерии переиграла Тунис на Кубке Африки и гарантировала себе место в плей-офф

Сборная Нигерии победила команду Туниса в матче второго тура группового турнира Кубка Африканских наций — 3:2. Игра проходила в марокканском Фесе.

У нигерийцев голы забили Виктор Осимхен, Уилфред Ндиди и Адемола Лукман, у тунисцев — Монтассар Тальби и Али Абди (с пенальти).

Сборная Нигерии одержала на турнире вторую победу подряд и занимает первое место в таблице группы С (шесть очков после двух матчей). Она гарантировала себе место в плей-офф. Команда Туниса потерпела первое поражение и идет на втором месте (три очка после двух матчей).

В третьем туре групповой стадии Кубка Африки нигерийцы сыграют с командой Уганды 30 декабря. Сборная Туниса в тот же день встретится с Танзанией.