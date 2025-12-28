Футбол
Сегодня, 00:56

Сборная Нигерии переиграла Тунис на Кубке Африки и гарантировала себе место в плей-офф

Павел Лопатко

Сборная Нигерии победила команду Туниса в матче второго тура группового турнира Кубка Африканских наций — 3:2. Игра проходила в марокканском Фесе.

У нигерийцев голы забили Виктор Осимхен, Уилфред Ндиди и Адемола Лукман, у тунисцев — Монтассар Тальби и Али Абди (с пенальти).

Сборная Нигерии одержала на турнире вторую победу подряд и занимает первое место в таблице группы С (шесть очков после двух матчей). Она гарантировала себе место в плей-офф. Команда Туниса потерпела первое поражение и идет на втором месте (три очка после двух матчей).

В третьем туре групповой стадии Кубка Африки нигерийцы сыграют с командой Уганды 30 декабря. Сборная Туниса в тот же день встретится с Танзанией.

Кубок Африки. Группа C.
27 декабря, 23:00. Fez Stadium (Фес)
Нигерия
3:2
Тунис
Сборная Нигерии по футболу
Сборная Туниса по футболу
