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29 декабря 2025, 06:51

Катаму: «Я очень горжусь тем, что внес свой вклад в первую в истории победу Мозамбика на Кубке Африки»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Мозамбика Жени Катаму прокомментировал победу над Габоном (3:2) в матче второго тура группового турнира Кубка Африки.

«Я очень горжусь тем, что представляю Мозамбик и внес свой вклад в первую в истории победу Мозамбика на Кубке африканских наций. Мы гордимся этой победой. Надеюсь, она заставит нас продолжать работать и принесет нашей стране еще больше побед. Я прошу народ продолжать поддерживать нас. Мы можем пройти далеко, и наша установка — продолжать двигаться вперёд в этом турнире», — цитирует 24-летнего игрока пресс-служба Кубка африканских наций.

Мозамбик одержал первую в своей истории победу в финальных турнирах Кубка Африки. Катаму был признан лучшим игроком матча с Габоном.

Нападающий сборной Алжира Рияд Махрез.Вратарь Судана остался в игре после потери сознания, Махрез вывел Алжир в плей-офф, Габон с Обамеянгом не выжил в «группе смерти»

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