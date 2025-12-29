Катаму: «Я очень горжусь тем, что внес свой вклад в первую в истории победу Мозамбика на Кубке Африки»

Нападающий сборной Мозамбика Жени Катаму прокомментировал победу над Габоном (3:2) в матче второго тура группового турнира Кубка Африки.

«Я очень горжусь тем, что представляю Мозамбик и внес свой вклад в первую в истории победу Мозамбика на Кубке африканских наций. Мы гордимся этой победой. Надеюсь, она заставит нас продолжать работать и принесет нашей стране еще больше побед. Я прошу народ продолжать поддерживать нас. Мы можем пройти далеко, и наша установка — продолжать двигаться вперёд в этом турнире», — цитирует 24-летнего игрока пресс-служба Кубка африканских наций.

Мозамбик одержал первую в своей истории победу в финальных турнирах Кубка Африки. Катаму был признан лучшим игроком матча с Габоном.