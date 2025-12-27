Салах после победы над ЮАР: «Я доволен результатом после трудного матча, полного напряжения»

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах прокомментировал победу над ЮАР (1:0) в матче группового турнира Кубка Африканских наций.

«Я доволен результатом после трудного матча, полного напряжения. Нам удалось долгое время удерживать преимущество после удаления игрока. Думаю, это была хорошая тактика для хода матча. Самое главное для нас — получить три очка.

Атмосфера была замечательной, стадион был практически полон, и я горжусь и рад играть здесь, в Марокко. Меня также порадовало присутствие египетских болельщиков. Поддержка марокканских фанатов тоже ощущалась, что отразилось на особой атмосфере на трибунах», — цитирует 33-летнего игрока beIN SPORTS.

Сборная Египта благодаря этой победе гарантировала себе место в плей-офф Кубка Африки. 29 декабря она сыграет с Анголой в матче третьего тура группового турнира.