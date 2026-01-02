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2 января, 07:55

Обамеянг — о ситуации в сборной Габона: «Проблемы гораздо глубже, чем маленький человек, которым я являюсь»

Павел Лопатко

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал решение правительства Габона исключить его из состава сборной, а также приостановить деятельность национальной команды и распустить тренерский штаб.

«Думаю, проблемы команды гораздо глубже, чем маленький человек, которым я являюсь», — написал 36-летний форвард в соцсети.

Сборная Габона потерпела три поражения и&nbsp;заняла последнее место в&nbsp;группе Кубка Африки.Власти Габона распустили сборную после провала на Кубке Африки. Не пощадили даже Обамеянга — он забанен навсегда

В групповом турнире Кубка африканских наций сборная Габона проиграла Камеруну (0:1), Мозамбику (2:3), а также Кот-д'Ивуару (2:3) и заняла последнее место в группе F.

Обамеянг дебютировал в сборной Габона в марте 2009 года. В 82 играх за команду он забил 39 голов и сделал 10 результативных передач.

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Пьер-Эмерик Обамеянг
Сборная Габона по футболу
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