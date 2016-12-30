Мусса Конате – в заявке сборной Сенегала на Кубок африканских наций

Сборная Сенегала назвала заявку на Кубок африканских наций-2017. В нее вошел бывший нападающий "Краснодара" Мусса Конате, защищающий цвета "Сьона". Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Х.Н'Диай ("Хоройя", Гвинея), Диалло ("Ризеспор", Турция), П. Н'Диай ("Ниарри").

Защитники: Гассама ("Аланияспор", Турция), Мбенг ("Сент-Этьенн", Франция), Мбодж ("Андерлехт", Бельгия), Туре ("Лорьян", Франция), Кулибали ("Наполи", Италия), Сиссе ("Валансьен", Франция).

Полузащитники: Гэй ("Эвертон", Англия), Куяте ("Вест Хэм", Англия), Н'Дой ("Анже", Франция), Дьоп ("Эспаньол", Испания), Севе ("Сент-Этьен", Франция), П. Н'Диай ("Османлиспор", Турция), Диаме ("Ньюкасл", Англия).

Нападающие: Мане ("Ливерпуль", Англия), Кейта ("Лацио", Италия), Конате ("Сьон", Швейцария), Дьеду ("Анже", Франция), Диуф ("Сток Сити", Англия), Сарр ("Метц", Франция), Соу ("Фенербахче", Турция).

Турнир пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля. Сенегальцы попали в группу с Тунисом, Алжиром и Зимбабве.