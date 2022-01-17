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Сегодня, 20:55

Матчи Кубка Африки Кабо-Верде — Камерун и Буркина-Фасо — Эфиопия закончились с одинаковым счетом

Иван Шитик
Корреспондент

В рамках третьего тура группового этапа Кубка Африки состоялись матчи в группе A. Обе встречи закончились вничью: Кабо-Верде — Камерун (1:1) и Буркина-Фасо — Эфиопия (1:1).

Камерунская сборная набрала 7 очков и вышла в плей-офф Кубка Африки с первого места в группе А.

Вторым стал Буркина-Фасо (4), который обошел Кабо-Верде (4) за счет победы в личной встрече. Кабовердцы заняли третье место в группе и рассчитывают на попадание в число четырех лучших команд.

Кубок Африки. Группа A
17 янв, 19:00. Olembe (Яунде)
Кабо-Верде
1:1
Камерун
Голы
Абубакар, 39 (0:1), Мендеш Родригеш, 53 (1:1)
Кабо-Верде
Возинья Стопира Диней Боржес (Фортеш, 83 ) Лопеш Тавареш Андраде Монтейру (Фуртаду, 78 ) Роша Сантуш (Спинола Лима, 78 ) Фортеш Семеду (Мендеш Родригеш, 46 ) Семеду (Жоау Паулу, 67 )
Камерун
Онана Мукуди Нгаде-Нгаджюи Фай (Мбезо, 87) Толо Муми Нгамале (Нжи, 70) Замбо Ангисса Ум Гуэ (Онана, 87) Кунде (Леа Силики, 62) Абубакар Токо Экамби (Шупо-Мотинг, 70)
Предупреждения
Диней Боржес 65  -  Фай 45, Замбо Ангисса 81
Кубок Африки. Группа A
17 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Буркина-Фасо
1:1
Эфиопия
Голы
Байяла, 24 (1:0), Кебеде, 52 (1:1)
Буркина-Фасо
Уэдраого Каборе Тапсоба Дайо Яго Банде (Саного, 76 ) Сангаре (Уэдраого, 63 ) Туре Гира Траоре Байяла (Уаттара, 63 )
Эфиопия
Шанко Тамене Байе Юсеф Дагначев (Гебремихаэль, 75) Йоханнес Эндешоу (Мелаю, 60) Тонджо Кебеде Насир Хотесса (Тафессе, 61)
Предупреждения
Эндешоу 36, Кебеде 74

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/africacup/2021/groups/
Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Эфиопии по футболу
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