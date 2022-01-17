Матчи Кубка Африки Кабо-Верде — Камерун и Буркина-Фасо — Эфиопия закончились с одинаковым счетом

В рамках третьего тура группового этапа Кубка Африки состоялись матчи в группе A. Обе встречи закончились вничью: Кабо-Верде — Камерун (1:1) и Буркина-Фасо — Эфиопия (1:1).

Камерунская сборная набрала 7 очков и вышла в плей-офф Кубка Африки с первого места в группе А.

Вторым стал Буркина-Фасо (4), который обошел Кабо-Верде (4) за счет победы в личной встрече. Кабовердцы заняли третье место в группе и рассчитывают на попадание в число четырех лучших команд.