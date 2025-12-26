Марокко — Мали: онлайн-трансляция матча Кубка Африки
Сборные Марокко и Мали встретятся в матче Кубка Африки
Сборные Марокко и Мали встретятся в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций в пятницу, 26 декабря. Игра пройдет на стадионе имени принца Мулая Абделлы в Рабате (Марокко), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
Следить за основными событиями и результатом игры Марокко — Мали можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».
Марокко и Мали выступают в группе А. В 1-м туре Марокко победило Коморские острова (2:0), а Мали сыграло вничью с Замбией (1:1).
Действующим обладателем Кубка Африки является Кот-д'Ивуар. В финале 2023 года команда победила Нигерию со счетом 2:1.
Новости