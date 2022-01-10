Сборная Марокко выиграла у Ганы благодаря голу Буфаля
20:50
10 января в Яунде (Камерун) сборная Марокко одержала победу над Ганой (1:0) в матче группы С Кубка африканских наций-2021.
Единственный гол на 83-й минуте встречи забил форвард Софьян Буфаль.
Марокко с тремя очками лидирует в турнирной таблице группы С. Гана располагается на четвертой, последней строчке с 0 баллов.
Кубок африканских наций 2021: расписание и результаты матчей, когда и где смотреть трансляции
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю