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Сборная Марокко выиграла у Ганы благодаря голу Буфаля

20:50
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10 января в Яунде (Камерун) сборная Марокко одержала победу над Ганой (1:0) в матче группы С Кубка африканских наций-2021.

Единственный гол на 83-й минуте встречи забил форвард Софьян Буфаль.

Марокко с тремя очками лидирует в турнирной таблице группы С. Гана располагается на четвертой, последней строчке с 0 баллов.

Кубок Африки. Группа C
10 янв, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Марокко
1:0
Гана
Голы
Буфаль, 83 (1:0)
Марокко
Буну Хакими Масина Агерд Ммаэ Саисс Луза (Тиссудали, 78 ) Унаи (Амрабат, 90 ) Амалла Буфаль Абухляль (Рахими, 90 )
Гана
Уоллакотт Ядом Баба Амарти Джику Партей (Боаки, 90+1) Баба Айю (Кьере, 86) Айю Пэйнтсил (Иссааку, 86) Сулемана (Тетте, 86)
Предупреждения
Масина 22  -  Джику 17, Айю 64

Кубок африканских наций 2021: расписание и результаты матчей, когда и где смотреть трансляции

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