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19 января, 00:14

Мане вернул сборную Сенегала на поле в финале Кубка Африки

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане.
Фото Reuters

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане вернул свою команду на поле в концовке финала Кубка Африки против Марокко.

На 90+8-й минуте при счете 0:0 после вмешательства ВАР в ворота сенегальцев был назначен пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав в знак протеста увел часть футболистов в раздевалку.

Мане и еще несколько сенегальцев остались на поле, через несколько минут Тиав согласился вернуть игроков из раздевалки. Мане побежал в подтрибунное помещение, чтобы позвать ушедших на поле.

Полузащитник сборной Марокко Браим Диас не смог реализовать пенальти. Счет остался прежним — 0:0, командам предстоит провести дополнительное время.

Кубок Африки. Финал.
18 января, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Сенегал
-:+
Марокко

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Садио Мане
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Сборная Марокко по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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