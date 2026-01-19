Мане вернул сборную Сенегала на поле в финале Кубка Африки

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане вернул свою команду на поле в концовке финала Кубка Африки против Марокко.

На 90+8-й минуте при счете 0:0 после вмешательства ВАР в ворота сенегальцев был назначен пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав в знак протеста увел часть футболистов в раздевалку.

Мане и еще несколько сенегальцев остались на поле, через несколько минут Тиав согласился вернуть игроков из раздевалки. Мане побежал в подтрибунное помещение, чтобы позвать ушедших на поле.

Полузащитник сборной Марокко Браим Диас не смог реализовать пенальти. Счет остался прежним — 0:0, командам предстоит провести дополнительное время.