Мане признан лучшим игроком года в Африки

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане признан футболистом года в Африке. Об этом было объявлено на специальной церемонии, которая прошла в четверг, 21 июля.

В сезоне-2021/22 Мане забил победный пенальти в финале Кубка африканских наций и помог сенегальцам пробиться на чемпионат мира-2022.

Также на счету 30-летнего сенегальца 23 гола и 5 голевых передач в 51 матче за «Ливерпуль» в сезоне-2021/22. Этим летом форвард перешел в «Баварию», подписав контракт до 2025 года.

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе был признан лучшим тренером, а забитый мяч Папа Усмана Сахо признан лучшим голом.