3 января, 19:00

Мали — Тунис: онлайн-трансляция матча Кубка Африки

Сборные Мали и Туниса встретятся в матче Кубка африканских наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Мали и Туниса встретятся в матче 1/8 финала Кубка африканских наций в субботу, 3 января. Игра пройдет на стадионе «Мохамед V» в Касабланке и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Мали — Тунис можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Кубок Африки. 1/8 финала.
03 января, 22:00. Stade Mohamed V (Касабланка)
Мали
1:1
Тунис

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке.

Мали заняло второе место в группе А с Марокко, Коморскими островами и Замбией, набрав три очка. Тунис финишировал вторым в группе С (Нигерия, Танзания и Уганда) с четырьмя очками.

