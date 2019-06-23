Макс-Ален Градель: "Кот-д'Ивуар не фаворит Кубка Африки, но нас должны уважать"

Капитан сборной Кот-д’Ивуара Макс-Ален Градель считает, что его команда не должна недооценивать Кубок Африки. По его словам, неудачи ивуарийцев последних лет связаны со сменой поколений.

– Как и любая команда, мы пережили изменения, – цитирует AFP Граделя. – Всегда есть момент, когда все нужно начинать сначала. Для этого нужно было откатиться назад. Конечно, дела могут идти не так хорошо, как раньше, но мы стараемся перестроить команду. Хотим начать все заново, как делали это в 2015 году, когда победили. Мы остаемся Кот-д’Ивуаром! Мы не фавориты, но нас должны уважать.