Махрез вызван в сборную Алжира на КАН-2019, Гулям - нет

Тренерский штаб сборной Алжира огласил заявку на Кубок африканских наций-2019. Ислам Слимани ("Фенербахче"), Рияд Махрез ("Манчестер Сити"), Ясин Брахими ("Порту") и Софьян Фегули ("Галатасарай") включены в число 23 игроков, вызванных на турнир. Защитник "Наполи" Фаузи Гулям в заявку не включен.

Показательна история французского нападающего "Монпелье" Анди Делора, который несколько недель назад принял решение взять гражданство Алжира, чтобы выступать за сборную страны. Однако он не получил вызов в состав алжирцев на КАН-2019.

Турнир пройдет с 21 июня по 19 июля в Египте. Алжирцы сыграют в группе с Сенегалом, Кенией и Танзанией.