Кубок африканских наций 2021: расписание и результаты матчей, когда и где смотреть трансляции
С 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне пройдет Кубок африканских наций 2021.
24 команды разделены на 6 групп по 4 в каждой. В группах сборные сыграют между собой по одному матчу. В плей-офф Кубка африканских наций 2021 выходят команды, занявшие первое и второе место в группах, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места. С 1/8 финала начинаются игры на выбывание с финалом и матчем за 3-е место.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей Кубка африканских наций 2021. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на платформе «Okko Спорт».
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Матч за 3-е место
Финал
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
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