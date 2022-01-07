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Кубок африканских наций 2021: расписание и результаты матчей, когда и где смотреть трансляции

16:35
Садио Мане. Фото Getty Images
Садио Мане. Фото Getty Images
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С 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне пройдет Кубок африканских наций 2021.

24 команды разделены на 6 групп по 4 в каждой. В группах сборные сыграют между собой по одному матчу. В плей-офф Кубка африканских наций 2021 выходят команды, занявшие первое и второе место в группах, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места. С 1/8 финала начинаются игры на выбывание с финалом и матчем за 3-е место.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей Кубка африканских наций 2021. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на платформе «Okko Спорт».

Группа A

Кубок Африки. Группа A
09 янв, 19:00. Olembe (Яунде)
Камерун
Буркина-Фасо
Кубок Африки. Группа A
09 янв, 22:00. Olembe (Яунде)
Эфиопия
Кабо Верде
Кубок Африки. Группа A
13 янв, 19:00. Olembe (Яунде)
Камерун
Эфиопия
Кубок Африки. Группа A
13 янв, 22:00. Olembe (Яунде)
Кабо Верде
Буркина-Фасо
Кубок Африки. Группа A
17 янв, 19:00. Olembe (Яунде)
Кабо Верде
Камерун
Кубок Африки. Группа A
17 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Буркина-Фасо
Эфиопия

Группа B

Кубок Африки. Группа B
10 янв, 16:00. Kouekong (Бафусам)
Сенегал
Зимбабве
Кубок Африки. Группа B
10 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Гвинея
Малави
Кубок Африки. Группа B
14 янв, 16:00. Kouekong (Бафусам)
Сенегал
Гвинея
Кубок Африки. Группа B
14 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Малави
Зимбабве
Кубок Африки. Группа B
17 янв, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Зимбабве
Гвинея
Кубок Африки. Группа B
17 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Малави
Сенегал

Группа C

Кубок Африки. Группа C
10 янв, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Марокко
Гана
Кубок Африки. Группа C
10 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Коморские острова
Габон
Кубок Африки. Группа C
14 янв, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Марокко
Коморские острова
Кубок Африки. Группа C
14 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Габон
Гана
Кубок Африки. Группа C
17 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Габон
Марокко
Кубок Африки. Группа C
17 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Гана
Коморские острова

Группа D

Кубок Африки. Группа D
11 янв, 19:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Нигерия
Египет
Кубок Африки. Группа D
11 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Судан
Гвинея-Биссау
Кубок Африки. Группа D
15 янв, 19:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Нигерия
Судан
Кубок Африки. Группа D
15 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Гвинея-Биссау
Египет
Кубок Африки. Группа D
19 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Гвинея-Биссау
Нигерия
Кубок Африки. Группа D
19 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Египет
Судан

Группа E

Кубок Африки. Группа E
11 янв, 16:00. Japoma (Дуала)
Алжир
Сьерра-Леоне
Кубок Африки. Группа E
12 янв, 22:00. Japoma (Дуала)
Экваториальная Гвинея
Кот-д`Ивуар
Кубок Африки. Группа E
16 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Кот-д`Ивуар
Сьерра-Леоне
Кубок Африки. Группа E
16 янв, 22:00. Japoma (Дуала)
Алжир
Экваториальная Гвинея
Кубок Африки. Группа E
20 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Кот-д`Ивуар
Алжир
Кубок Африки. Группа E
20 янв, 19:00. Limbe (Лимбе)
Сьерра-Леоне
Экваториальная Гвинея

Группа F

Кубок Африки. Группа F
12 янв, 16:00. Limbe (Лимбе)
Тунис
Мали
Кубок Африки. Группа F
12 янв, 19:00. Limbe (Лимбе)
Мавритания
Гамбия
Кубок Африки. Группа F
16 янв, 16:00. Limbe (Лимбе)
Гамбия
Мали
Кубок Африки. Группа F
16 янв, 19:00. Limbe (Лимбе)
Тунис
Мавритания
Кубок Африки. Группа F
20 янв, 22:00. Limbe (Лимбе)
Гамбия
Тунис
Кубок Африки. Группа F
20 янв, 22:05. Japoma (Дуала)
Мали
Мавритания

1/8 финала

Кубок Африки. 1/8 финала
23 янв, 19:00. Limbe (Лимбе)
2A
2A
Кубок Африки. 1/8 финала
23 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
1D
1D
Кубок Африки. 1/8 финала
24 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
2B
2B
Кубок Африки. 1/8 финала
24 янв, 22:00. Olembe (Яунде)
1A
1A
Кубок Африки. 1/8 финала
25 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
1B
1B
Кубок Африки. 1/8 финала
25 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
1C
1C
Кубок Африки. 1/8 финала
26 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
1E
1E
Кубок Африки. 1/8 финала
26 янв, 22:00. Limbe (Лимбе)
1F
1F

1/4 финала

Кубок Африки. 1/4 финала
29 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
W 8F4
W 8F4
Кубок Африки. 1/4 финала
29 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
W 8F1
W 8F1
Кубок Африки. 1/4 финала
30 янв, 19:00. Olembe (Яунде)
W 8F7
W 8F7
Кубок Африки. 1/4 финала
30 янв, 22:00. Japoma (Дуала)
W 8F5
W 8F5

1/2 финала

Кубок Африки. 1/2 финала
02 февр, 22:00. Japoma (Дуала)
W QF1
W QF1
Кубок Африки. 1/2 финала
03 февр, 22:00. Olembe (Яунде)
W QF2
W QF2

Матч за 3-е место

Кубок Африки. Матч за 3-е место
06 февр, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
L SF1
L SF1

Финал

Кубок Африки. Финал
06 февр, 22:00. Olembe (Яунде)
W SF1
W SF1

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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