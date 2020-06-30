Кубок африканских наций-2021 перенесли на год

Конфедерация африканского футбола на заседании Исполкома объявила о переносе Кубка африканских наций-2021, сообщается в Twitter Get French Football News. Турнир состоится в январе 2022 года. Матчи должны были начаться 9 января 2021 года в Камеруне.

Первоначально турнир перенесли с июля 2021 года из-за летнего сезона дождей в западноафриканской стране. Решение о переносе Кубка африканских наций также может коснуться соревнований в 2023 году в Кот-д' Ивуаре.

Действующим победителем турнира является сборная Алжира. В 2019 году она победила Сенегал со счетом 1:0.