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Кубок африканских наций-2021 перенесли на год

30 июня 2020, 16:35

Конфедерация африканского футбола на заседании Исполкома объявила о переносе Кубка африканских наций-2021, сообщается в Twitter Get French Football News. Турнир состоится в январе 2022 года. Матчи должны были начаться 9 января 2021 года в Камеруне.

Первоначально турнир перенесли с июля 2021 года из-за летнего сезона дождей в западноафриканской стране. Решение о переносе Кубка африканских наций также может коснуться соревнований в 2023 году в Кот-д' Ивуаре.

Действующим победителем турнира является сборная Алжира. В 2019 году она победила Сенегал со счетом 1:0.

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