Кот-д'Ивуар и Мозамбик сыграют в Кубке африканских наций 24 декабря

Кот-д'Ивуар и Мозамбик сыграют в матче группового этапа Кубка африканских наций 2025 в среду, 24 декабря.

Следить за ключевыми событиями матча Кот-д'Ивуар — Мозамбик можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Игра состоится на стадионе «Марракеш» в Марракеше (Марокко). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Кубок Африки. Группа F.

24 декабря 2025, 20:30. Marrakech Stadium (Марракеш)

В России в прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.