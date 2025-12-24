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24 декабря 2025, 17:30

Кот-д'Ивуар — Мозамбик: онлайн-трансляция матча Кубка Африки

Кот-д'Ивуар и Мозамбик сыграют в Кубке африканских наций 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Кот-д'Ивуар и Мозамбик сыграют в матче группового этапа Кубка африканских наций 2025 в среду, 24 декабря.

Следить за ключевыми событиями матча Кот-д'Ивуар — Мозамбик можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Игра состоится на стадионе «Марракеш» в Марракеше (Марокко). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Кубок Африки. Группа F.
24 декабря 2025, 20:30. Marrakech Stadium (Марракеш)
Кот-д`Ивуар
1:0
Мозамбик

В России в прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Кубок африканских наций проходит в Марокко с 21 декабря 2025-го по 18 января 2026 года. В фирнальном турнире принимают участие 24 сборные.

Сборная Кот-д'Ивуара — действующий победитель Кубка Африки.

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Футбол
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
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