Кот-д'Ивуар — Мозамбик: онлайн-трансляция матча Кубка Африки
Кот-д'Ивуар и Мозамбик сыграют в Кубке африканских наций 24 декабря
Кот-д'Ивуар и Мозамбик сыграют в матче группового этапа Кубка африканских наций 2025 в среду, 24 декабря.
Следить за ключевыми событиями матча Кот-д'Ивуар — Мозамбик можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Игра состоится на стадионе «Марракеш» в Марракеше (Марокко). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.
В России в прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Кубок африканских наций проходит в Марокко с 21 декабря 2025-го по 18 января 2026 года. В фирнальном турнире принимают участие 24 сборные.
Сборная Кот-д'Ивуара — действующий победитель Кубка Африки.
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