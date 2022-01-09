Камерун обыграл Буркина-Фасо в стартовом матче Кубка африканских наций
В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Камеруна победила команду Буркина-Фасо (2:1).
Дубль в составе победителей сделал Венсан Абубакар. Оба мяча он забил с пенальти. У Буркина-Фасо отличился Густаво Сангаре.
Камерун набрал три очка и лидирует в группе А. У Буркина-Фасо ноль очков и последнее место. Другой матч этой группы Эфиопия — Кабо-Верде начнется в 22.00 по московскому времени.
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