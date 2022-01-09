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Камерун обыграл Буркина-Фасо в стартовом матче Кубка африканских наций

20:57
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В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Камеруна победила команду Буркина-Фасо (2:1).

Дубль в составе победителей сделал Венсан Абубакар. Оба мяча он забил с пенальти. У Буркина-Фасо отличился Густаво Сангаре.

Камерун набрал три очка и лидирует в группе А. У Буркина-Фасо ноль очков и последнее место. Другой матч этой группы Эфиопия — Кабо-Верде начнется в 22.00 по московскому времени.

Кубок Африки. Группа A
09 янв, 19:00. Olembe (Яунде)
Камерун
2:1
Буркина-Фасо
Голы
Сангаре, 24 (0:1), Абубакар, 40 (1:1), Абубакар, 45+3 (2:1)
Камерун
Онана Нгаде-Нгаджюи Фай Онгене Толо Муми Нгамале (Бассогог, 81 ) Замбо Ангисса Ум Гуэ Кунде (Нжи, 69 ) Абубакар (Нейу, 88 ) Токо Экамби (Шупо-Мотинг, 69 )
Буркина-Фасо
Коффи Мало Каборе Дайо Яго Сангаре Туре Гира Траоре (Банде, 86) Тапсоба (Конате, 71) Байяла (Саного, 71)
Предупреждения
Онгене 42  -  Яго 1, Мало 32
Судьи
Горбаль

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Евгений Петров все материалы автора
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