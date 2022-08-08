КАФ хочет, чтобы УЕФА начал расследование в отношении президента «Наполи» Де Лаурентиса

Африканская конфедерация футбола (КАФ) настаивает, чтобы УЕФА начал расследования после слов президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

Ранее президент неаполитанского клуба заявил о том, что он больше не будет покупать африканцев из-за постоянных вызовов в сборные посреди сезона.

«КАФ потрясена безответственными и неприемлемыми высказываниями президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса об африканских игроках и Кубке африканских наций.

Публично заявив, что игроки, подписавшие контракт с «Наполи», должны подписать отказ от участия в Кубке африканских наций в качестве условия трудоустройства, комментарии Де Лаурентиса, вероятно, подпадают под статью 14 Дисциплинарного регламента УЕФА. Поэтому КАФ настоятельно призывает УЕФА начать дисциплинарное расследование в отношении него.

Стоит ли нам предположить, что президент «Наполи» собирается ввести аналогичные ограничительные условия для игроков из Южной Америки, Азии и других конфедераций, запрещая им участвовать в международных соревнованиях своего континента, которые важны для развития и роста футбола в мире?» — говорится в заявлении на сайте организации.

После высказывания Де Лаурентиса, бывший игрок «Наполи», сенегалец Калиду Кулибали заявил, что президент клуба никогда не просил его отказаться от игр за сборную.