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КАФ хочет, чтобы УЕФА начал расследование в отношении президента «Наполи» Де Лаурентиса

Руслан Минаев
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Африканская конфедерация футбола (КАФ) настаивает, чтобы УЕФА начал расследования после слов президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

Ранее президент неаполитанского клуба заявил о том, что он больше не будет покупать африканцев из-за постоянных вызовов в сборные посреди сезона.

«КАФ потрясена безответственными и неприемлемыми высказываниями президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса об африканских игроках и Кубке африканских наций.

Публично заявив, что игроки, подписавшие контракт с «Наполи», должны подписать отказ от участия в Кубке африканских наций в качестве условия трудоустройства, комментарии Де Лаурентиса, вероятно, подпадают под статью 14 Дисциплинарного регламента УЕФА. Поэтому КАФ настоятельно призывает УЕФА начать дисциплинарное расследование в отношении него.

Стоит ли нам предположить, что президент «Наполи» собирается ввести аналогичные ограничительные условия для игроков из Южной Америки, Азии и других конфедераций, запрещая им участвовать в международных соревнованиях своего континента, которые важны для развития и роста футбола в мире?» — говорится в заявлении на сайте организации.

После высказывания Де Лаурентиса, бывший игрок «Наполи», сенегалец Калиду Кулибали заявил, что президент клуба никогда не просил его отказаться от игр за сборную.

Футбол
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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