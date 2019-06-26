Игрок сборной Египта исключен из команды за сексуальные домогательства

Полузащитник сборной Египта Амр Варда был исключен из состава команды по дисциплинарным причинам, сообщает Египетская футбольная ассоциация (EFA) в Твиттере.
Сообщается, что 25-летний футболист в WhatsApp просил девушек прислать свои обнаженные фотографии, а сам отправлял им видео сексуального характера. Египетская модель Мерхан Келлер опубликовала скриншоты переписки с игроком и обвинила Варду в сексуальных домогательствах.
Варда выступал за сборную Египта с 2015 года. Футболист провел за национальную команду 29 матчей, в которых забил один мяч.
В настоящее время египтяне принимают участие в Кубке Африки.
قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.— EFA.eg (@EFA) 26 июня 2019 г.