Игрок «Челси» Махрез забил красивый гол за сборную Алжира
19:06
Полузащитник сборной Алжира Рияд Махрез забил красивый мяч в матче отборочного турнира Кубка африканских наций против Зимбабве (2:2). Хавбек «Челси» эффектно обработал мяч после дальнего заброса, вошел в штрафную, дважды обыграл защитника в штрафной и поразил ворота зимбабвийцев.
Ladies and gentlemen .. Riyad Karim Mahrez.— CAF (@CAF_Online) November 16, 2020
Exquisite. Elegant. Magnificent.#TotalAFCONQ2021 | @LesVerts | @Mahrez22 pic.twitter.com/0vdE4F50L8
Счет стал 2:0 в пользу алжирцев, но за оставшееся время сборная Зимбабве дважды забила и ушла от поражения.