Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок Африки

Игрок «Челси» Махрез забил красивый гол за сборную Алжира

19:06
Рияд Махрез. Фото Reuters
Рияд Махрез. Фото Reuters
Теги:

Полузащитник сборной Алжира Рияд Махрез забил красивый мяч в матче отборочного турнира Кубка африканских наций против Зимбабве (2:2). Хавбек «Челси» эффектно обработал мяч после дальнего заброса, вошел в штрафную, дважды обыграл защитника в штрафной и поразил ворота зимбабвийцев.

Кубок Африки: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир