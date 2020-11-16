Игрок «Челси» Махрез забил красивый гол за сборную Алжира

Полузащитник сборной Алжира Рияд Махрез забил красивый мяч в матче отборочного турнира Кубка африканских наций против Зимбабве (2:2). Хавбек «Челси» эффектно обработал мяч после дальнего заброса, вошел в штрафную, дважды обыграл защитника в штрафной и поразил ворота зимбабвийцев.

Ladies and gentlemen .. Riyad Karim Mahrez.



Exquisite. Elegant. Magnificent.#TotalAFCONQ2021 | @LesVerts | @Mahrez22 pic.twitter.com/0vdE4F50L8 — CAF (@CAF_Online) November 16, 2020 Счет стал 2:0 в пользу алжирцев, но за оставшееся время сборная Зимбабве дважды забила и ушла от поражения.