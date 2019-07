Игало - лучший бомбардир Кубка Африки-2019

Nigeria striker Odion Ighalo finishes as #AFCON2019 top scorer, He wins the Golden Boot 👏🏾💪🏽



🇳🇬 Odion Ighalo - 5

🇩🇿 Adam Ounas - 3

🇩🇿 Riyad Mahrez - 3

🇸🇳 Sadio Mane - 3

🇨🇩 Cédric Bakambu - 3

🇲🇬 Andriamahitsinoro - 2

🇪🇬 Mohamed Salah - 2

🇨🇮 Wilfried Zaha - 2

🇬🇭 Jordan Ayew - 2 pic.twitter.com/Czjg7NVszH