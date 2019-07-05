Хавьер Агирре считает, что Салах заслуживает "Золотой мяч"

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре считает, что лидер атак команды Мохамед Салах заслуживает завоевать "Золотой мяч". На данный момент приз выигрывал только один представитель Африки - либериец Джордж Веа в 1995 году. Это был первый год, когда на награду могли претендовать не только европейцы.

- Салах - очень скромный игрок, невероятный футболист и очень хороший товарищ для одноклубников, - цитирует Cadena Ser Агирре. - Я вижу, что уже он достаточно старается, чтобы выиграть "Золотой мяч". Почему нет? Он выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем". Если он приведет Египет к победе в Кубке Африки, никто не сможет отобрать у него "Золотой мяч".

Сборная Египта на Кубка Африки пробилась в 1/8 финала, где встретится с ЮАР.