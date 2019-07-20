Хабиб поздравил Алжир с победой в Кубке Африки. Фото

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram поздравил сборную Алжира с победой в Кубке Африки.

Поздно вечером в пятницу 19 июля сборная Алжира стала обладателем Кубка африканских наций-2019. В финальном матче команда обыграла Сенегал со счетом 1:0. Единственный мяч провел Багдад Бунеджа. Причем ворота алжирцев защищал бывший голкипер "Крыльев Советов" Раис М'Боли.

Бронзу турнира ранее завоевала Нигерия, одолев в матче за третье место Тунис (1:0).