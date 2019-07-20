Хабиб поздравил Алжир с победой в Кубке Африки. Фото

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram поздравил сборную Алжира с победой в Кубке Африки.
Поздно вечером в пятницу 19 июля сборная Алжира стала обладателем Кубка африканских наций-2019. В финальном матче команда обыграла Сенегал со счетом 1:0. Единственный мяч провел Багдад Бунеджа. Причем ворота алжирцев защищал бывший голкипер "Крыльев Советов" Раис М'Боли.
Бронзу турнира ранее завоевала Нигерия, одолев в матче за третье место Тунис (1:0).
Хабиб Нурмагомедов поздравил Алжир с победой в Кубке Африки. pic.twitter.com/ZmSEg1mL8j– Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) July 20, 2019
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