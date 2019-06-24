Гол Махреза помог Алжиру обыграть Кению

Сборная Алжира переиграла Кению в матче 1-го тура группового турнира Кубка Африки (2:0). На 34-й минуте с пенальти открыл счет Багдад Бунеджа из "Аль-Садда", а в концовке первого тайма гол с игры забил вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез.

Кубок Африки

Группа C

1-й тур

Алжир - Кения - 2:0 (2:0)

Голы: Бунеджа, 34 - с пенальти (1:0). Махрез, 43 (2:0).

Алжир: М`Боли, Манди, Бенсебаини, Аталь, Бенламри, Фегули, Гедиура (Абед, 71), Махрез, Беннасер, Бунеджа (Делор, 81), Белаили (Брахими, 74).

Кения: Матаси, Окуму, Омар, Мухаммед, Одиамбо (Атуман, 89), Ваньяма, Отиено, Масика, Олунга, Йоханна Омонди (Омоло, 72), Кахата (Оума, 46).

Предупреждения: Омар, 12. Отиено, 18.

Судья: Кейта (Мали).

23 июня. Каир. Стадион "30 июня".

Кубок Африки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр