Брос: «Сборная ЮАР не заслуживала поражения в матче с Камеруном»

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос прокомментировал поражение от команды Камеруна (1:2) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

«Такова жизнь. Наша команда не заслуживала поражения сегодня; это не тот результат, на который мы рассчитывали, но мы должны признать, что есть, то есть. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к нашим будущим целям, имея в виду чемпионат мира», — цитирует бельгийского специалиста пресс-служба турнира.

По итогам группового турнира Кубка Африки сборная ЮАР заняла второе место в квартете B с шестью очками после трех матчей.