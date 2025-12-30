Тренер сборной ЮАР Брос: «Матч с Зимбабве был под контролем до момента, когда мы забили»

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос прокомментировал победу над командой Зимбабве (3:2) в третьем туре группового турнира Кубка африканских наций.

«Матч был под контролем до момента, когда мы забили. После этого мы повторили те же ошибки, что и в предыдущих играх: плохие передачи и ошибочное позиционирование.

При первом пропущенном голе игрок прошел мимо трех или четырех наших защитников, практически не встретив сопротивления. Когда ты защищаешься так, ты будешь пропускать в каждом матче.

Во втором тайме мы снова доминировали и забили, но больше не смогли удерживать мяч и дали сопернику возможность для контратак. Мне нравится атакующий футбол, но футбол также заключается в умении хорошо защищаться», — цитирует бельгийского специалиста пресс-служба турнира.

Сборная ЮАР вышла в плей-офф Кубка Африки со второго места в группе B — у команды шесть очков в трех матчах.