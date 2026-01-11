Тренер сборной Нигерии Шелле: «Победа над Алжиром была заслуженной»

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелле прокомментировал победу над Алжиром (2:0) в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций.

«Игроки сборной Нигерии очень счастливы, а я невероятно горжусь ими. Мы получили настоящее удовольствие от матча. Я много работал с момента своего назначения на пост тренера национальной команды; мы вложили много усилий в подготовку. Мое видение воплотилось в действиях команды, и мы обязаны продолжать работать в том же духе.

Победа, которую мы одержали над Алжиром, была заслуженной. Матч получился великолепным, и я очень доволен выигрышем. После этой игры нас ждет следующая, и мы будем готовиться к ней. Марокко — сильная команда, и давление со стороны команды-хозяйки турнира будет ощутимым. Я горжусь тем, что нам предстоит встреча с Марокко, и надеюсь, что это будет хороший матч, в котором победит достойнейшая команда», — цитирует малийского специалиста пресс-служба турнира.

Полуфинальный матч Нигерия — Марокко состоится 14 января.