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Реграгуи: «Мы поздравляем Сенегал»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграгуи прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка африканских наций-2025 от сборной Сенегала (0:0, 0:1 доп. время).

«Мы действительно разочарованы за всех марокканских болельщиков. Когда ты получаешь пенальти в последнюю минуту, ты видишь победу очень близко, но в итоге футбол настигает тебя. Мы поздравляем Сенегал, хотя то, что мы показали в плане африканского футбола, было разочаровывающим, учитывая все, что происходило в момент назначения пенальти», — цитирует марокканского специалиста Reuters.

В последний раз сборная Марокко выигрывала Кубок Африки в 1976 году.

Пап Гей забивает гол в&nbsp;ворота сборной Марокко.Скандал на все времена в финале Кубка Африки! Сенегал разбил марокканскую мечту, Браим превратился в неудачника, а Мане — великий спортсмен

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Сборная Марокко по футболу
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