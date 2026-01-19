Реграгуи: «Мы поздравляем Сенегал»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграгуи прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка африканских наций-2025 от сборной Сенегала (0:0, 0:1 доп. время).

«Мы действительно разочарованы за всех марокканских болельщиков. Когда ты получаешь пенальти в последнюю минуту, ты видишь победу очень близко, но в итоге футбол настигает тебя. Мы поздравляем Сенегал, хотя то, что мы показали в плане африканского футбола, было разочаровывающим, учитывая все, что происходило в момент назначения пенальти», — цитирует марокканского специалиста Reuters.

В последний раз сборная Марокко выигрывала Кубок Африки в 1976 году.