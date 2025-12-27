Тренер сборной Марокко Реграгуи: «Мы провели хороший, очень напряженный матч с Мали»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграгуи прокомментировал ничью с командой Мали (1:1) в матче группового турнира Кубка Африканских наций.

«Мы провели хороший, очень напряженный матч. Нам нужно было завершить его в нашу пользу, пока было время. Поздравляю Мали с получением очка. Мы не должны сдаваться. Пропуск пенальти — это часть футбола, и мы не должны отчаиваться. Так бывает.

Путь к победе на Кубке Африки долгий. Мы уверены, что сыграли хорошо. Да, мы не добились того результата, на который рассчитывали, но и не проиграли. Мы сохраняем уверенность, и это крайне важно для нас перед последним матчем в группе», — цитирует марокканского специалиста пресс-служба турнира.

Национальная команда Марокко в двух матчах турнира набрала четыре очка и занимает первое место в таблице группы A. 29 декабря она встретится с Замбией.