Тренер сборной Коморских островов Кузин: «Мы все еще на верном пути в Кубке Африки»

Главный тренер сборной Коморских островов Стефано Кузин прокомментировал ничью в матче с Замбией (0:0) во втором туре группового турнира Кубка Африканских наций.

«Это был тяжелый матч. Мы хорошо сыграли и могли изменить результат. Мы столкнулись с некоторыми трудностями в контроле мяча, и не хватило эффективности в атаке на завершающей стадии. В целом мы показали хорошую игру, нам не хватило только умения забивать, поэтому я доволен выступлением моих игроков.

Мы все еще на верном пути в этом турнире. Мы проиграли Марокко, сыграли вничью с Замбией, и впереди еще матч с Мали. Я верю, что наши шансы все еще живы. Мы будем играть с той же силой, которая нам свойственна. Мы должны выиграть последний матч и набрать четыре очка, что позволит нам продолжить участие в турнире», — цитирует канадского специалиста пресс-служба Кубка Африканских наций.

Сборная Коморских островов в третьем туре сыграет с командой Мали.