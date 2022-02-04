Главный тренер сборной Камеруна прокомментировал поражение от Египта в полуфинале Кубка Африки

Главный тренер сборной Камеруна Антониу Консейсау поделился эмоциями от поражения в полуфинале Кубка Африки. Команда проиграла Египту по пенальти (0:0, пен. 1:3).

«Нас не будет в финале, мы огорчены, как и 27 миллионов камерунцев, но таков футбол. В матче такого масштаба с такой интенсивностью, во втором тайме появились признаки усталости... Мы очень хорошо играли в первом, должны были забить гол.

Мы отрабатывали пенальти, но это вопрос эмоционального заряда, промах может случиться со всеми игроками. Футболисты — люди, они провели очень хорошую игру, можем гордиться командой на протяжении всего турнира, но мы не достигли цели — выхода в финал", — приводит слова Консейсау RMC Sport.

Сборная Камеруна 5 февраля сыграет с Буркина-Фасо в матче за 3-е место.

Финал Кубка Африки Сенегал — Египет пройдет 6 февраля на стадионе «Пауля Бийя» (Яунде, Камерун), начало — в 22.00 по московскому времени.