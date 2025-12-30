Тренер сборной Египта Хасан: «Ничья с Анголой нас устраивает»

Главный тренер сборной Египта Хусан Хасан прокомментировал ничью с командой Анголы (0:0) в матче третьего тура группового турнира Кубка африканских наций.

«Мы хотели добиться положительного результата, и эта ничья нас устраивает. Мы решили обновить состав и дать отдых игрокам, которые много играли в первых двух матчах. Я очень доволен теми футболистами, которые вышли сегодня на поле. Мы удовлетворены этим результатом и теперь смотрим вперед, на стадию 1/8 финала, независимо от того, с кем нам предстоит встретиться. Мы готовы», — цитирует египетского специалиста пресс-служба турнира.

Сборная Египта набрала семь очков в трех матчах и заняла первое место в таблице группы B.