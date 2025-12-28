Тренер сборной Бенина Рор о победе над Ботсваной: «Мы прогрессировали в оборонительных действиях»

Главный тренер сборной Бенина Гернот Рор прокомментировал победу над Ботсваной (1:0) во втором туре группового турнира Кубка африканских наций.

«Эта победа важна для нас, потому что она дает нам шанс выйти в следующий раунд. Сегодня мы доказали, что прогрессировали в оборонительных действиях. Мы не допустили много опасных моментов и хорошо играли, особенно в атаке.

Я рад за Йоана Роша, который посмеялся над своей ошибкой в первом матче и только что был признан лучшим игроком встречи», — цитирует немецкого специалиста пресс-служба турнира.

Сборная Бенина одержала первую победу на текущем турнире. У нее три очка после двух матчей и третье место в группе D. В следующем туре она сыграет с Сенегалом.