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28 декабря 2025, 12:30

Габон — Мозамбик: онлайн-трансляция матча Кубка Африки

Габон и Мозамбик сыграют в Кубке Африки 28 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Габона и Мозамбика сыграют в Кубке Африки в воскресенье, 28 декабря на стадионе «Ардар» в Агадире (Марокко). Стартовый свисток — в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Габон — Мозамбик следите в матч-центре «СЭ».

Кубок Африки. Группа F.
28 декабря 2025, 15:30. Adrar Stadium (Агадир)
Габон
2:3
Мозамбик

В прямом эфире матч Габон — Мозамбик можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при условии подписки).

В стартовом матче на Кубке африканский наций Габон уступил Камеруну (0:1), а Мозамбик проиграл Кот'д-ивуару (0:1).

Кубок африканских наций стартовал 21 декабря 2025-го и завершится 18 января 2026 года.

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Сборная Габона по футболу
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