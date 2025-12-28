Габон и Мозамбик сыграют в Кубке Африки 28 декабря

Сборные Габона и Мозамбика сыграют в Кубке Африки в воскресенье, 28 декабря на стадионе «Ардар» в Агадире (Марокко). Стартовый свисток — в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Габон — Мозамбик следите в матч-центре «СЭ».

Кубок Африки. Группа F.

28 декабря 2025, 15:30. Adrar Stadium (Агадир)

В прямом эфире матч Габон — Мозамбик можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при условии подписки).

В стартовом матче на Кубке африканский наций Габон уступил Камеруну (0:1), а Мозамбик проиграл Кот'д-ивуару (0:1).

Кубок африканских наций стартовал 21 декабря 2025-го и завершится 18 января 2026 года.