Кот-д`Ивуар победил Мозамбик и вышел в плей-офф Кубка Африки

Сборная Камеруна победила Мозамбик в матче третьего тура группового турнира Кубка африканских наций — 2:1.

У камерунцев забил нападающий Кристиан Кофане, автогол на счету полузащитника команды Мозамбика Нене. Еще один точный удар на счету форварда мозамбикцев Жени Катаму.

Кубок Африки. Группа F.

31 декабря 2025, 22:00. Adrar Stadium (Агадир)

В паралелльном матче сборная Кот-д`Ивуара обыграла Габон — 3:2.

У ивуарийцев забили нападающие Жан-Филипп Крассо, Эванн Гессан и Базумана Туре, у габонцев — полузащитники Гелор Канга и Денис Буанга.

Сборная Кот-д`Ивуара с семью очками после трех матчей заняла первое место в группе F. Сборная Камеруна уступила по дополнительным показателям и стала второй, команда Мозамбика заняла третье место. Все три сборные вышли в плей-офф (Мозамбик стал первым среди команд, занявших третьи места в своих группах).