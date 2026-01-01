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1 января, 00:20

Кот-д`Ивуар победил Мозамбик и вышел в плей-офф Кубка Африки

Павел Лопатко

Сборная Камеруна победила Мозамбик в матче третьего тура группового турнира Кубка африканских наций — 2:1.

У камерунцев забил нападающий Кристиан Кофане, автогол на счету полузащитника команды Мозамбика Нене. Еще один точный удар на счету форварда мозамбикцев Жени Катаму.

Кубок Африки. Группа F.
31 декабря 2025, 22:00. Adrar Stadium (Агадир)
Мозамбик
1:2
Камерун

В паралелльном матче сборная Кот-д`Ивуара обыграла Габон — 3:2.

У ивуарийцев забили нападающие Жан-Филипп Крассо, Эванн Гессан и Базумана Туре, у габонцев — полузащитники Гелор Канга и Денис Буанга.

Сборная Кот-д`Ивуара с семью очками после трех матчей заняла первое место в группе F. Сборная Камеруна уступила по дополнительным показателям и стала второй, команда Мозамбика заняла третье место. Все три сборные вышли в плей-офф (Мозамбик стал первым среди команд, занявших третьи места в своих группах).

Кубок Африки. Группа F.
31 декабря 2025, 22:00. Marrakech Stadium (Марракеш)
Габон
2:3
Кот-д`Ивуар
Защитник сборной Алжира Зинеддин Белаид.Стопроцентный результат Алжира, крутой камбэк Кот-д'Ивуара, Ньямси и Ву победили с Камеруном

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Сборная Габона по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
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