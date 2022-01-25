ФИФА выразила соболезнования в связи с гибелью 8 болельщиков перед матчем 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов (2:1).

«ФИФА выражает глубочайшие соболезнования друзьям и семьям жертв, погибших во время матча Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов, — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА. — В этот сложный момент мысли и молитвы мирового футбольного сообщества — с погибшими, пострадавшими, а также с сотрудниками Конфедерации африканского футбола и Камерунской футбольной ассоциации».

Перед встречей между сборными Камеруна и Коморских островов произошла давка. Болельщики пытались пройти на стадион, а охрана не смогла сдержать их и организовать контролируемый проход. В ходе давки погибли 8 человек.