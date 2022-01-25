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Сегодня, 15:12

ФИФА выразила соболезнования в связи с гибелью 8 болельщиков в давке перед матчем Кубка Африки Камерун — Коморы

ФИФА выразила соболезнования в связи с гибелью 8 болельщиков перед матчем Камерун — Коморы
Карен Саркисян
Корреспондент

ФИФА выразила соболезнования в связи с гибелью 8 болельщиков перед матчем 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов (2:1).

«ФИФА выражает глубочайшие соболезнования друзьям и семьям жертв, погибших во время матча Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов, — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА. — В этот сложный момент мысли и молитвы мирового футбольного сообщества — с погибшими, пострадавшими, а также с сотрудниками Конфедерации африканского футбола и Камерунской футбольной ассоциации».

Перед встречей между сборными Камеруна и Коморских островов произошла давка. Болельщики пытались пройти на стадион, а охрана не смогла сдержать их и организовать контролируемый проход. В ходе давки погибли 8 человек.

Источник: https://www.fifa.com/news/fifa-sends-condolences-after-tragic-incident-in-cameroon
ФИФА
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