Фанаты сборной Алжира прорвались на переполненный сектор на финале Кубка Африки

Фанатам сборной Алжира удалось прорваться на стадион в Каире, где проходит финальный матч Кубка Африки против Сенегала. Ранее стало известно, что алжирских болельщиков, по договоренности с властями Египта, пустят на трибуны бесплатно.

Сотрудники безопасности пытались остановить толпу фанатов, объясняя, что сектор уже заполнен, но они открыли ворота и пробились на стадион.