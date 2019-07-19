Фанаты сборной Алжира прорвались на переполненный сектор на финале Кубка Африки

Фанатам сборной Алжира удалось прорваться на стадион в Каире, где проходит финальный матч Кубка Африки против Сенегала. Ранее стало известно, что алжирских болельщиков, по договоренности с властями Египта, пустят на трибуны бесплатно.
Сотрудники безопасности пытались остановить толпу фанатов, объясняя, что сектор уже заполнен, но они открыли ворота и пробились на стадион.
Algeria fans break in to the Cairo International Stadium after being told their section is full 😯#AFCON2019 #SENALGpic.twitter.com/TK79j23bUD— Goal (@goal) 19 июля 2019 г.
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