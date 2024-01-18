Хет-трик Нсуэ принес сборной Экваториальной Гвинеи победу над Гвинеей-Бисау на Кубке Африки

Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла Гвинею-Бисау в матче второго тура группового турнира Кубка Африки — 4:2.

Хет-триком отметился Эмилио Нсуэ. 34-летний форвард забил на 21-й, 51-й и 61-й минутах. Еще один мяч на счету Хосете Миранды (46-я минута).

За сборную Гвинеи-Бисау на 90+3-й минуте забил форвард «Пари НН» Зе Турбо. На 37-й минуте Эстебан Ороско поразил собственные ворота.