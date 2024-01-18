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Сегодня, 19:00

Хет-трик Нсуэ принес сборной Экваториальной Гвинеи победу над Гвинеей-Бисау на Кубке Африки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла Гвинею-Бисау в матче второго тура группового турнира Кубка Африки — 4:2.

Хет-триком отметился Эмилио Нсуэ. 34-летний форвард забил на 21-й, 51-й и 61-й минутах. Еще один мяч на счету Хосете Миранды (46-я минута).

За сборную Гвинеи-Бисау на 90+3-й минуте забил форвард «Пари НН» Зе Турбо. На 37-й минуте Эстебан Ороско поразил собственные ворота.

Кубок Африки. Группа A
18 янв, 17:00. Alassane Ouattara Stadium (Абиджан)
Экваториальная Гвинея
4:2
Гвинея-Биссау

Источник: Таблица Кубка Африки
Футбол
Сборная Гвинеи-Бисау по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
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