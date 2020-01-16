Экс-игрок «Тоттенхэма» Атуба стал менеджером сборной Камеруна

Бывший защитник сборной Камеруна Тимоти Атуба назначен менеджером национальной команды, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. Решение о его назначении подписал президент федерации Мбомбо Сейду.

Атуба в качеастве футболиста защищал цвета таких клубов, как «Базель», «Тоттенхэм», «Гамбург», «Аякс», а закончил карьеру в «Лас-Пальмасе» в 2014 году. За сборную Камеруна он отыграл 44 встречи и стал его составе победителем Кубка африканских наций-2000.

Главным тренером сборной Камеруна с сентября 2019 года работает португалец Тони Консейсау.