Сборная Нигерии обыграла Египет в матче за бронзу Кубка Африки, Салах и Мармуш не забили в серии пенальти

Сборная Нигерии стала бронзовым призером Кубка африканских наций.

В матче за третье место нигерийцы победили Египет. Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. Нигерия оказалась точнее в серии пенальти — 4:2. У египтян свои попытки не реализовали Мохамед Салах и Омар Мармуш.

Нигерия в восьмой раз выиграла бронзу Кубка Африки — это рекорд турнира.

Финал Кубка Африки пройдет в воскресенье, 18 января. Сборная Сенегала сыграет с Марокко.