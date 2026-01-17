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17 января, 21:18

Сборная Нигерии обыграла Египет в матче за бронзу Кубка Африки, Салах и Мармуш не забили в серии пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

Сборная Нигерии стала бронзовым призером Кубка африканских наций.

В матче за третье место нигерийцы победили Египет. Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. Нигерия оказалась точнее в серии пенальти — 4:2. У египтян свои попытки не реализовали Мохамед Салах и Омар Мармуш.

Нигерия в восьмой раз выиграла бронзу Кубка Африки — это рекорд турнира.

Финал Кубка Африки пройдет в воскресенье, 18 января. Сборная Сенегала сыграет с Марокко.

Кубок Африки. Матч за 3-е место.
17 января, 19:00. Stade Mohamed V (Касабланка)
Египет
0:0
Нигерия

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