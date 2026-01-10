Египет — Кот-д'Ивуар: онлайн-трансляция матча Кубка Африки

Египет и Кот-д'Ивуар сыграют в четвертьфинале Кубка Африки 10 января

Египет и Кот-д'Ивуар сыграют в матче 1/4 финала Кубка африканских наций 2025 в субботу, 10 января.

Следить за ключевыми событиями игры Египет — Кот-д'Ивуар можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок Африки. 1/4 финала.

10 января, 22:00. Adrar Stadium (Агадир)

Матч пройдет на стадионе «Адрар» в Агадире (Марокко). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Кубок африканских наций стартовал 21 декабря 2025-го и завершится 18 января 2026-го. В турнире принимают участие 24 сборные.

Действующий победитель соревнований — сборная Кот-д'Ивуара.