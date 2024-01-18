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Сегодня, 15:00

Египет — Гана: время начала и где смотреть матч Кубка Африки

Трансляция матча Кубка Африки Египет — Гана начнется на Окко в 23.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Мохамед Салах.
Мохамед Салах.
Фото AFP

18 января сборная Египта по футболу на стадионе «Феликс Уфуэ-Буаньи» в городе Абиджан (Кот-д'Ивуар) сыграет против Ганы в матче группы B Кубка Африки-2024. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Египет — Гана в прямом эфире будет доступна всем зрителям с подпиской на онлайн-кинотеатр Okko Sport. Начало в 23.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры Кубка Африки-2024 в матч-центре «СЭ».

Сборная Египта занимает третье место в группе B с одним баллом. 14 января команда нападающего Мохамеда Салаха сыграла вничью с Мозамбиком (2:2). У Ганы — 0 очков и последнее место в группе B. 14 января сборная Ганы уступила Кабо-Верде со счетом 1:2.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ».

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 18 января

Футбол
Сборная Ганы по футболу
Сборная Египта по футболу
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