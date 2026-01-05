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5 января, 21:44

Сборная Египта победила Бенин в дополнительное время и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Фото Reuters

Сборная Египта обыграла Бенин в матче 1/8 финала Кубка Африки — 2:1 доп. вр.

В основное время у египтян отличился Марван Атея (69-я минута), у Бенина отличился Жодель Доссу (83-я минута).

В дополнительное время у Египта отличились Яссер Ибрахим (97-я минута) и Мохамед Салах (120+4-я минута).

В четвертьфинале Кубка Африки-2026 сборная Египта сыграет с победителем матча Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Эта игра пройдет во вторник, 6 января и начнется в 22.00 (мск).

Кубок Африки. 1/8 финала.
05 января, 19:00. Adrar Stadium (Агадир)
Египет
3:1
Бенин

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Футбол
Сборная Египта по футболу
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