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Эфиопия уступила Кабо-Верде на Кубке африканских наций

9 января, 23:59
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В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Кабо-Верде победила команду Эфиопии (1:0).

Единственный мяч в концовке первого тайма забил Жулиу Тавареш. Эфиопы играли в меньшинстве с 12-й минуты после удаления Яред Байе.

После первого тура Камерун и Кабо-Верде имеют по три очка в группе А, у Буркина-Фасо и Эфиопии очков пока нет.

Кубок Африки. Группа A
09 янв, 22:00. Olembe (Яунде)
Эфиопия
0:1
Кабо-Верде
Голы
Тавареш, 45+1 (0:1)
Эфиопия
Шанко Хамид Тамене Байе Юсеф Мохаммед Дагначев (Кассим, 82 ) Йоханнес Кебеде (Соломон, 62 ) Насир (Мелаю, 82 ) Гебремихаэль (Алему, 62 )
Кабо-Верде
Марсиу Роза Стопира Лопеш Тавареш Фортеш Боржеш Монтейру (Андраде, 76) Роша Сантуш Фортеш Мендеш Родригеш (Семеду, 68) Тавареш (Вагнер, 86)
Предупреждения
Тамене 39  -  Мендеш Родригеш 25
Удаления
Байе 12
Судьи
Карвалью

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Евгений Петров все материалы автора
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