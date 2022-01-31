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Эджуке: «На Кубке Африки у Нигерии не было шамана, но мы проиграли не из-за этого»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Чидера Эджуке рассказал о своих впечатлениях от розыгрыша Кубка Африки.

«Да, в целом турнир действительно отличается от предыдущих. Многие сборные играли слишком осторожно, не хотели пропускать первыми, закрывались и мало атаковали, — цитирует игрока сайт ЦСКА. — Но вместе с тем футбол все-таки можно назвать хорошим по качеству. Ситуацию с защитником Коморских островов, который встал в рамку в игре против Камеруна, действительно много обсуждали. В отдельных командах было много случаев коронавируса, это какое-то сумасшествие, не знаю, что именно там происходило и почему. Но сейчас оставшиеся в плей-офф сборные уже играют более-менее оптимальными составами, эти вспышки уже позади».

Также Эджуке ответил на вопрос о том, был ли в сборной Нигерии на этом Кубке Африки шаман.

«Нет, никакого шамана не было. Но мы проиграли не из-за этого. Уверен, что причины поражения в другом, они чисто футбольные. Я не раз слышал о таких вещах, у нас это обсуждают. Но сам ничего подобного никогда не видел, не сталкивался с шаманами в командах. Лично я очень и очень сильно сомневаюсь, что все это хоть немного работает», — добавил он.

Сборная Нигерии уступила Тунису в 1/8 финала Кубка Африки и вылетела из турнира. Эджуке сыграл два матча и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/chidera-ejuke-na-kubke-afriki-u-nigerii-ne-bylo-kolduna-vudu-no-my-proigrali-ne-izza-etogo/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Футбол
Сборная Нигерии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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