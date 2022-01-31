Эджуке: «На Кубке Африки у Нигерии не было шамана, но мы проиграли не из-за этого»

Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Чидера Эджуке рассказал о своих впечатлениях от розыгрыша Кубка Африки.

«Да, в целом турнир действительно отличается от предыдущих. Многие сборные играли слишком осторожно, не хотели пропускать первыми, закрывались и мало атаковали, — цитирует игрока сайт ЦСКА. — Но вместе с тем футбол все-таки можно назвать хорошим по качеству. Ситуацию с защитником Коморских островов, который встал в рамку в игре против Камеруна, действительно много обсуждали. В отдельных командах было много случаев коронавируса, это какое-то сумасшествие, не знаю, что именно там происходило и почему. Но сейчас оставшиеся в плей-офф сборные уже играют более-менее оптимальными составами, эти вспышки уже позади».

Также Эджуке ответил на вопрос о том, был ли в сборной Нигерии на этом Кубке Африки шаман.

«Нет, никакого шамана не было. Но мы проиграли не из-за этого. Уверен, что причины поражения в другом, они чисто футбольные. Я не раз слышал о таких вещах, у нас это обсуждают. Но сам ничего подобного никогда не видел, не сталкивался с шаманами в командах. Лично я очень и очень сильно сомневаюсь, что все это хоть немного работает», — добавил он.

Сборная Нигерии уступила Тунису в 1/8 финала Кубка Африки и вылетела из турнира. Эджуке сыграл два матча и не отличился результативными действиями.